Fotod: riik müüb oksjonil haruldast suvekodumaterjali

Veel 23 päeva kestval oksjonil otsib nimelt omanikku piirivalvelaev KATI. Laeva alghind on 132 000 eurot.

1966. aastal Saksamaal kalatraaleriks ehitatud laev on valmistatud ilmselt sõjajärgsest kõrgekvaliteedilisest sõjatehnika ümbervalust, tänu millele on laeva vanusele vaatamata laeva korpuse seisukord hea. Kogu laevas olev tehnika on töökorras.