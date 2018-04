Fotod: müüki on tulnud väga huvitava välimusega talumaja Muhu saarel

Liivaaugu talu Lepiku külas Kuivastu sadama lähedal on üsna kaasaegne: maja on ehitatud 2003. aastal. Välimus on klassikalise palkmaja kohta aga üsna ootamatu.

Kuna talu senine perenaine on kunstnik, väljendub see igakülgselt ka maja ekster- ja interjööris. Igal sammul kohtab maalinguid, mis maja ja krunti isikupärastavad. Paljud piltidel nähtavad lillemotiivid pole juhuslikud: need on Muhule omased rahvuslikud mustrid.