Pagulasperedele loodud mööbel on osutunud ülemaailmselt menukaks

Soomes Lahti ülikoolis kokku pandud Rehome´i nimeline mööblisari on väga lihtne: kõik sarja kuuluvad mööbliesemed on valmistatud vineerist ja papist, vahendab Yle. Mööblit toodavad sellised Soome ettevõtted nagu Stora Enso, Isku jt.

Mööbel on väga kergesti transporditav ja lihtsasti kokkupandav. Selle lihtne disain ja madalad tootmishinnad on pälvinud rahvusvahelist tähelepanu: mööbli loojaid oodatakse rahvusvahelisele mess Milaanos, kus neil on võimalus oma kätetööd tutvustada enam kui 100 000 inimesele.

Lektor ja Rehome´i projekti juht Vesa Damski ütleb, et huvi nende loodu vastu on nii suur seepärast, et pagulaskriis puudutab paljusid. «Seda nähakse kui ühist ohtu ja probleemi,» räägib Damski.