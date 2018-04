7 eset majapidamises, millele olemas suurepärane loodussõbralik alternatiiv

Plastmasspudelitele tuleks eelistada korduvkasutatavaid roostevabast terasest pudeleid. Teiseks alternatiiviks on klaas, kuid klaaspudel on altim purunema ja samuti kaasaskandmiseks oluliselt tülikam, sest kaalub rohkem.

Lõuna kaasapakkimiseks hangi endale roostevabast terasest või klaasist karp plastmassi asemele. See on oluliselt tervislikum ja oluliselt keskkonnasäästlikum. Sääraseid karpe saad kasutada ka toidukohtadest toidu kaasaostmisel: enamik kohvikuid ja restorane pakib hea meelega su toidu su enda karpi.

Jah, loed õigesti. Ka kõrsi on võimalik hankida korduvkasutatavatena. Need on enamasti valmistatud klaasist ja komplektis on kaasas pisike hari, millega kõrsi puhastada.