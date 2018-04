Eesti veebikeskkond pakub sisustussõpradele abikätt

Käes on õige aeg värskendada oma kodust keskkonda!🐝🌹 Alustamiseks sobib imehästi kevadise miljöö loomine elutoas. Anna toale õhku ja kergust ning ütlus "Less is more!" Peab siinkohal paika! 🤗🤔🙄 // Now is the right time to freshen-up your home environment! 🐝🌹 Begin with your living room by creating spring milieu! Give the room some air and remember "Less is more!" 🙄☀️ • • #homeree #elutuba #kodusisustus #kevadine #sisustus #interjöör #scandinavian #livingroom #homedecor

A post shared by Homer (@homer.ee) on Apr 13, 2018 at 2:33am PDT