Viis kavalat nippi, kuidas aianduses kõvasti raha kokku hoida

Kõige hooletumalt käid aiapidajana rahaga ümber siis, kui lähed esimesse ettejuhtuvasse aianduspoodi ja soetad kõik asjad silmagi pilgutamata sealt. Tegelikult on võimalik oluliselt soodsamalt läbi saada.

1. Eelista aiakujundusel püsikuid. Suvelilled maksavad palju ja neist on rõõmu ainult üheks hooajaks. Ise nende ettekasvatamine on aga küllalt tülikas. Niisiis on arukam teha ühekordne investeering püsililletaimedesse. Kui tahad siiski üheaastaseid taimi, eelista selliseid, mis end ise uuesti külvavad.