Remondiblogi: lugu sellest, kui raudsed närvid peavad olema linnavalitsusega suhtlemisel

Parandasime kõik vajalikud kohad ära, projekteerija suhtles telefonitsi veel vastavate ametnikega, et kõik õigesti saaks. Kuna vahepeal olid jõulupühad ja eksamisess, siis teise versiooni esitamiseni jõudsime jaanuari lõpus. Õnneks ei olnud meil ka kiire, sest tegelesime vahepeal nagunii teiste prioriteetsemate töödega ning kuna elukaaslane on vaid paar nädala kaupa Eestis, siis ei juhtunud ootamisest midagi hullu. Veebruari alguses saime projektile järjekordse eitava vastuse.

See eitav vastus ajas närvi juba rohkem mustaks, kuna kohati noriti asjade kallal, mis eelmise tagasiside järgi õigeks olime parandanud, kuid mis müstilisel kombel enam õiged ei olnud. Siinkohal soovitaks teistel ametkondadega suhelda ainult kirjalikult taasesitatavas vormis. Muuhulgas hakati meilt nõudma kogu hoone jooniseid – kes selle töö eest maksma peaks, et kogu maja reaalne olukord ära projekteerida? Lisaks nõuti hoovis paiknevate kuuride seadustamist ja öeldi, et enne seda ei tohi me esitada ehituse lõppedes kasutusteatist.

Jätkuvalt olid osad kommentaarid KOV-ist tulnud kirjas täis ebakorrektseid mõisteid (näiteks proovi siis mõista, kas üldpinna all mõistetakse üldkasutatavat pinda või hoone suletud netopinda ehk kogupinda?), mis muutsid tagasisidest arusaamise ja paranduste tegemise suureks peavaluks. Võib-olla oli tegu meie teadmatuse ja oskamatusega, aga usun, et ametnikult korrektsete mõistete kasutamist nõuda ei ole just palju.

Seega võtsin Riigi Teataja lahti ja kirjutasin konkreetsetele paragrahvidele ja lõigetele tuginedes KOV-ile vastu pika infonõude, et aru saada, miks me midagi tegema peame (kogu maja projekteerimine?) ja mida täpselt parandama peab. Jõudsime seeläbi teatud kompromissideni (näiteks: kogu maja joonistena võima kasutada Rahvusarhiivis olevaid vanu jooniseid). Lisaks käis projekteerija pärast paranduste tegemist ja enne ehitusteatise uuesti esitamist isiklikult kommentaaride tegijatega linnavalitsuses kohtumas, et kõik topelt üle kontrollida ja vältida üksteisest mööda rääkimist.

Tundub, et sellest kõigest oli kasu. Ei tea, kas linnavalitsus väsis meiega tegelemisest ja minu tüütutele kirjadele vastamisest ära või sai projekt lõpuks piisavalt heaks, aga igal juhul sai projekti kolmas versiooni juba järgmisel päeval linnavalitsuselt kooskõlastuse. Märtsi keskel sai oktoobris alanud töö viimaks lõpetatud. Lõpuks ometi! Rõõm oli piiritu, sest kevad koputas juba uksele ja pooleli olev vannituba ootas ahju väljalammutamise järel. Kuna oli oht, et ahju välja lammutamise järel võib põrand veidi tõusta, ei saanud enne vannitoa põranda ehitusega jätkata, kui ahi korteri keskelt minema sai viidud. Selle jubeda tööga me eelmise nädala lõpus ka alustasime.