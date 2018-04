Servituut on ühe mehe õigus ja teise mehe kohustus

Servituutide näol on tegemist asjaõiguslike kasutusõigustega, mille puhul õigustatud isikul on ühel või teisel viisil lubatud võõrast kinnisasja kasutada. Kinnisasja omanikul lasub sealjuures kohustus aktsepteerida õigustatud isiku tegevust oma kinnistul. Uus Maa Kinnisvarabüroo maakleri Külli Friedrichsoni sõnul saab ka teistpidi - on ka servituute, mis hoopis kohustavad mingist tegevusest hoiduma.

Kõige levinum servituut on aga teeservituut, mis annab õiguse sõita läbi teisele isikule kuuluva maatüki. Ent servituute seatakse ka muudeks juhtudeks, näiteks elektriliinide, vee- või kanalisatsioonitorustiku juhtimiseks läbi teise kinnistu.

Reaalservituut ja isiklik servituut

Servituute liigitatakse laias laastus reaalservituutideks ja isiklikeks servituutideks, sõltuvalt sellest kas servituut on seatud kindla kinnisasja või isiku kasuks. «Isikliku servituudi liigiks on kasutusvaldus, mis on põlisrendi sarnane õigus kasutada kinnisasja ja saada selle vilju, samuti isiklik kasutusõigus elamule või selle osale,» ütles Arco Vara maakler Janika Toots.

Kui üks maatükk koormatakse aga teise kinnisasja igakordse omaniku kasuks, on tegemist reaalservituudiga. Praktikas loetakse kõige sagedasemaks reaalservituudiks teeservituuti, mis annab valitseva kinnisasja omanikule õiguse sõita üle teeniva kinnisasja.

«Kui naaber lubab naabril üle enda kinnistu käia avalikule teele tava või suulise kokkuleppe alusel, siis selline võlaõiguslik leping kehtib vaid nende vahel. Sellekohane reaalservituut kehtib kinnisasja uue omaniku suhtes vaid siis, kui selle kohta on tehtud kanne Kinnistusraamatusse,» märkis Toots. Reaalservituudi võib seada ka vee- ja kanalisatsioonitrassi või tehnovõrkude rajamiseks läbi teise kinnistu

Nõudeid servituutidele