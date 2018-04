Loodussõbralikud dekoratiivpaneelid päästavad maailma ja siseruumide akustika

Loodussõbralikud dekoratiivpaneelid pakuvad nii silmailu kui hingerahu. Otse loodusest pärinevad materjalid võivad aastakümneid, kui mitte terve eluea, kesta. Seetõttu ongi paljud Eesti ettevõtted oma tegevuses lähtunud põhimõttest, et mitte ükski tootmisprotsessis tekkinud kübeke ei tohi raisku minna. Ühe mehe rämps on ju tihtipeale teise mehe aare.

Puidutööstuse jääkidest puitmoisaiikplaate tootev Karl Nagel, ettevõttest Önwall on praeguseks juba aastaid puidutööstuses tegev olnud. Nähes, kui palju jääke tootmisprotsessis tegelikult katlasse läheb, viis mees kaks otsa kokku ja otsustas, et priiskamisele tuleb lõpp teha.

«Natuke päästame ka maailma, sest lõviosa meie toormaterjalist on teiste jääde,» märkis Nagel. Önwall mosaiikplaatide mustrid on sama kordumatud kui on puit ja selle tekstuur. Pilkupüüdvates mosaiikplaatides võib sealjuures esineda üle kümne erineva puiduliigi. Efekset puitmosaiiki saab kõikvõimalikes ruumides kasutada - lõpuks seab Nageli sõnul vaid kujutlusvõime piirid.

Ettevõtte Okka akustiliste dekoratiivpaneelide saladuseks on seevastu männiokkad. Seni võrdlemisi kasutust metsatööstuse kõrvalsaadusest, on saanud väärt sisekujunduselement ja müra summutav toode. «Meil oli üks Šveitsi objekt, kus telliti kolm paneeli, kuid kasutati vaid kahte, kuna kaks lahendasid juba probleemi,» ütles ettevõtte eestvedaja Margus Siilik.

Okkad, mida ettevõtte paneelides kasutatakse, on pärit Riigimetsa Majandamise Keskuse jätkusuutlikult hallatavatest metsadest. Veelgi enam, ettevõttel on ka väärt sotsiaalne suunitlus - okkaid nopivad nimelt õiglase tasu eest Maarja Küla noored, kellele see on üheaegselt nii teraapia kui väärt töökogemus.