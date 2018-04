Eesti disainlambid vahendavad esiisade pärandit ning väärtustavad loodust

Puidust käsitöölampe tootev ettevõte Straipu soovib näiteks edasi kanda esiisade austust ja tänutunnet puitmaterjali suhtes. On ju puit olnud meie kaaslaseks läbi aegade. Kõik Straipu valgustid on naturaalsest kasepuidust, olles sealjuures ilma nähtavate juhtmete ja kinnitusteta. Valgustimeistritel on muuseas ka igati tunnustamist väärt juhtmõte - austusest metsa vastu istutab ettevõtte igal aastal vähemalt sama palju puid, kui nende valgustite valmistamiseks kulub.

Ka sisustussalongi 4ROOM OÜ esindaja messil, Anne Jaanus, nõustub, et Eesti disainereid mõjutab eeskätt neid ümbritsev keskkond ja elupaik. Samuti loodusest ja esivanematelt inspiratsiooni ammutav ettevõte ei hoia kvaliteedilt kokku ning kasutab ka oma toodetes hoolikalt valitud naturaalseid materjale. «Keskkonnasäästlikkus on kindlasti meie jaoks märksõnaks,» märkis Jaanus. Naine leiab lisaks, et väikese vimkaga klassika, nagu nimigi juba ütleb, on see, mis jääb.