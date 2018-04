Fotod: sellised on kolm kõige odavamat korterit Tallinna vanalinnas

Ühetoaline korter, üldpinnaga 34,8 ruutmeetrit, on väike ent kompaktne. Eraldi sissepääsuga korter on sobiv võimalus investoritele või neile, kes plaanivad miljööväärtuslikuga piirkonnaga end kauemaks siduda.

Ühetoaline korter, üldpinnaga 37,2 ruutmeetrit, on renoveeritud ja igati heas seisukorras. Korterit on aastaid külaliskorterina välja üüritud ning selle uuel omanikul on võimalus sama äri jätkata.