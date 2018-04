Harjumaal on valminud väga ainulaadne kortermaja

Looduskaunisse Kolga asula lähedal asuvasse Nõlvaku arendusalale ehitatud kortermaja on Eesti kontekstis küllalt ainulaadne: maja on ehitatud nii looduslähedaselt kui võimalik.

Kui tavaliselt on kortermajaehitus projekt, kus loodussõbralikule lähenemisele rõhku ei panda, siis selle kortermaja näol on tegemist puitsõrestik konstruktsioonil hoonega, mille soojustusmaterjalina on kasutatud kogu maailmas hea sooja pidavusega tuntud, ise taastuvat ning suurepärase mikrokliimaga ehitusmaterjali: põhku ja pilliroogu.