Arendajalt maja ostnud pere seisab silmitsi lahendamatu probleemiga

Eelmisel aastal õnnestus kolmelapselisel perel lõpuks sisse kolida, kuid sestpeale on nad seisnud silmitsi väga võika probleemiga: nende aias on pidev väljaheitehais. Paraku on probleem sisuliselt lahendamatu, sest haisu põhjustab nende aia alla rajatud heitveeala. Sinna jõuab kokku 11 ümbruskonnas oleva maja reovesi.

Bullerite jaoks oli tegemist unistuste koduga. Maja maksis enam kui 700 000 eurot, nii et ost oli hoolega läbimõeldud. Kuid nüüd, seistes silmitsi probleemiga, kus nende koduaed pidevalt haiseb, on nad täiesti nõutud: sellist elamist nad ei soovinud ja lahendust ei paista kuskilt.

Mõnel päeval on hais nii hull, et tungib hoolimata suletud ustest ja akendest tuppagi. Üha soojemaks muutuvad ilmad ei rõõmusta Bullerite peret samuti kuidagi: see tähendab vaid, et hais muutub iga päevaga väljakannatamatumaks.