Fotod: vaata, milline on Eesti kõige kallim ja kõige odavam korter

1 200 000 eurot maksev korter asub Tallinna vanalinnas aadressil Kiriku põik 4. Korteris on viis tuba ja pinda ligikaudu 250 ruutmeetrit. Korteri põhiosa on pärit 17. sajandist. Korteris on bassein, basseiniruumis on säilitatud ajalooline laskeava, mis pärit suisa 14. sajandist. Korteri renoveerimise käigus tulid päevavalgele vana seinavaiba tükid, millest enamik anti üle muinsuskaitsele, kuid asutuse loaga on üks tükk korteris raamituna säilinud. Suur osa mööblist jääb korterisse sisse.

678 eurot maksev korter asub Koikkülas Taheva vallas Valgamaal. Korter on ühetoaline ja 30 ruutmeetrit suur. Maja, kus korter asub, on ehitatud 1958. aastal. Korteris on ahiküte ja kuulutuse väitel on ahi väga heas korras. Kommunaalkulud on madalad: talvel umbkaudu 10, suvel suisa viis eurot kuus. Aga korter ise vajab kindlasti remonti.

Korteri omanik on hoolimata niigi madalast hinnast avatud hinnaläbirääkimistele. Läheduses on lasteaed ja pood, kool pisut kaugemal.