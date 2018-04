Fotod: vaata, mis tingimustesse on surutud linnanoored, kel oma koduks raha napib

Kogu maailmas on kinnisvarahinnad tõusuteel ja kui veel mõned aastad tagasi olid ekstreemselt tagasihoidlikud elamistingimused iseloomulikud vaid Aasia suurlinnade elanikele, siis tänaseks on see uus reaalsus ka näiteks Ameerikas oma elu peale siirduvatele noortele, vahendab Business Insider.

Korraliku suurusega korterite hinnad on nii krõbedad, et noored ei jaksa neid endale soetada ega üüridagi. Linnast ära ei soovita aga kolida, ka äärelinna mitte, sest nii töö- kui eraeluga seonduv on nende jaoks just kesklinnaümbrusesse koondunud.