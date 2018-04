Fotod: mereäärne viimseni taastatud ehe Eesti talu otsib ostjat

1919. aastal ehitatud viietoaline klassikaline rehielamu tüüpi taluhoone Kõrkvere külas on täielikult renoveeritud. Renoveeritud on ka kõik teised kinnistul asuvad hooned.

Talu asub looduslikult väga kaunis kohas ja mereni on majast kõigest 650 meetrit. Hoonete juurde kuulub 0,26 hektarit maad.

Tüüpilises saaremaalikus sumbkülas asuv maja sobib nii suvekoduks, aastaringseks elamiseks kui ettevõtjale majutuskoha pidamiseks. Talukompleks on sisearhitekti abiga renoveeritud maja ehitusaastat silmas pidades.

Lisaks on kinnistul saunamaja, tall, ait ja maakivikelder. Taluõuel on viljapuuaed ja mitmed põlispuud, õu on korralikult hooldatud.