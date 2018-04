On aeg armastatud aiatööriistad kuuri sügavustest välja kaevata

Korrapärane aiatööriistade hooldus pikendab oluliselt nende eluiga, ei luba roostet ligi ning muudab töötegemise selle võrra tõhusamaks ja täpsemaks. Kuigi aiatööriistad tuleks terve aasta vältel puhtana, terava ja õlitatuna hoida, kipuvad ka tublimate aednike rehad teinekord talvituma ühes kuivanud lehtedega, käärid murujääkidega ning labidad kerge mullakihi ja paari roosteplekiga.

Fiskars Eesti AS esindaja Tõnu Kõrge jagab hooldusvõtteid, mis aitavad talveunes aiatööriistad eelseisvaks hooajaks korda seada.

Puidust osad

Aiatööriistade puidust käepidemed ja varred vajavad enne kiiret hooaega põhjalikumat hoolt. Eelmise sügise mustuse võib neilt pesta õrnatoimelise nõudepesuvahendi ja veega. Kindlasti tuleb puit pärast pesemist korralikult kuivatada. Kui tööriistal on selja taga mitu aiahooaega ja puit karedaks läinud või lõhki kuivanud, tasub tasandamisel liivapaber appi võtta. Seejärel võib puidupinna linaõliga katta. Kindlasti tuleb olla ettevaatlik, kuna tegemist on äärmiselt tuleohtliku õliga. Kasutatud puhastuslapid võivad ise süttida, mistõttu tuleb need õhukindlasse anumasse enne järgmist kasutuskorda ootama jätta.

Labidad, kõplad, hargid

Kaevamiseks mõeldud aiatööriistadelt kuivanud mulla või muu mustuse eemaldamiseks sobib vesi, kuid sellisel juhul tuleb tööriistad pärast pesu ka põhjalikult kuivatada, et kurikaval rooste neid kimbutama ei tuleks. Kui rooste on end tööriistal juba sisse seadnud, on mõistlik tööriist mõneks tunniks äädika sisse likku panna ning eemaldada kõige põikpäisemad roosteplekid traatharjaga.

Kiirel aiatööde perioodil sujub töö ladusamalt, kui teritada ka kaevamiseks mõeldud tööriistu. Terava äärega labidas on suureks abiks just raskemate tööde puhul nagu põõsa- ja puujuurtest läbi kaevamine. Enne teritama asumist tuleb teritatav pind õlitada, võttes alustuseks ette üks pool, hoida viili 45-kraadise nurga all ning tõmmata 5-6 korda välimisest äärest keskel asuva tipu suunas. Seejärel tuleb liikuda teritusala jagu tipule lähemale ning teritust korrata. Sealjuures ei tohiks unustada ka labida teist serva. Lõpetuseks tuleb metallpinnale pehme lapiga kaitsvat õli kanda. Tihedalt kasutuses olevaid tööriistu võiks teritada kord kuus, teisi kord aastas.

Käärid ja lõikurid

Kõik aias kasutatavad lõikeriistad peaksid olema tippvormis. Teritatud tarvikud tagavad puhtama lõike ja seeläbi ka haigustekitajate väiksema leviku. Tilguta sobilikku õli kääride ja lõikurite ühenduskohtadele ning kontrolli lõiketerade seisukorda. Kui need kleepuvad, tuleb puhastamiseks pehme lapp ja alkohol appi võtta. Lõiketerade puhastamise ja kuivamise järel võib neid teritama asuda. Nii alasiga kui vaheliti liikuvate teradega oksakääridel vajab teritamist ainult üks lõiketera. Et ükski koht ei jääks teritamata, on mõistlik tõmmata musta markeriga joon mööda lõiketera äärt ning teritada kuniks kogu värv on maha viilitud. Pärast teritamist tuleb teradele taaskord kaitsev õlikiht peale kanda. Vedrudega tööriistad tasub peale kasutamist kindlasti sulgeda või lukustada, et vedru ei peaks seistes tarbetut pinget taluma.

Muruniiduk ja frees