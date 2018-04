Eesti Korteriühistute Liit: hädavajalike kulutuste tegemiseks ei ole korteriühistu üldkoosoleku otsust vaja

Tsiviilseadustiku üldosa seaduse kohaselt on vajalike kulutustega tegemist juhul, kui nendega säilitatakse eset või kaitstakse seda täieliku või osalise hävimise eest. «Näiteks on lekkiva torustiku parandamise kulu käsitletav vajaliku kulutusena, samas terve püstaku torustiku vahetamine ei pruugi vajaliku kulutuse määratluse alla mahtuda,» selgitas Eesti Korteriühistute Liidu jurist Margus Saulep.

Saulep leiab, et mõistlikuks ei saa pidada tegevust, kus avariijuhtumi kohese likvideerimise ja suuremate kahjude vältimise asemel, asub juhatus üldkoosolekut kokku kutsuma, et saada heakskiit avariijuhtumiga seotud kulutuste kandmiseks.

Mõned probleemid vajavad kohest sekkumist, seega ei ole kaasomandi eseme säilitamiseks vajalike kulutuste tegemiseks vaja ei korteriühistu üldkoosoleku otsust ega ka korteriomanike kokkulepet. See on juristi sõnul põhjendatav asjaoluga, et antud kulutuse tegemine on seotud aegkriitilise toiminguga.