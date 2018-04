Omapärane lahendus vabastab aiapidaja tülikast rohimistööst

Nimelt on väljatöötatud rohimisrobot, mis tegutseb sarnaselt robotniidukile või robottolmuimejale.

Tertill on väike päikeseenergial töötav ilmastikukindel iseseisev robot, kes elab ja tegutseb aias, peaasjalikult peenardel.

Roboti väljatöötajaiks on sama seltskond, kes Roomba robottolmuimeja lõid.

Tertill töötab nagu klassikaline robot: see kaardistab su peenrad ja tegutseb seal siis vastavalt vajadusele, hinnates taime kõrgust ja otsustades selle põhjal, kas tegu on vajaliku taime või umbrohuga.

Robot töötab nii mullal, liival kui multšitud peenras.

Klassikalise inimrohija kombel robot siiski ei tegutse ja see on ka peamine etteheide, mis talle tehakse: selle asemel, et umbrohi juurega välja tõmmata, lõikab Tertill selle mullapinna lähedalt maha.

Seetõttu pole robot tarbijate seas ka kuigi positiivset vastukaja saanud. Inimesed on seda meelt, et targem on siiski vanamoeliselt käsitsi rohida ja umbrohust päriselt lahti saada kui seda lihtsalt maha lõigata.