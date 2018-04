Noorpaar soetas kavala nipiga kodu kõigest aasta pärast koolilõppu

Selleks, et 269 400 eurot maksnud kodu sissemaks kokku saada, kolisid noored pärast koolilõppu ja tööleminekut tagasi Bethi ema juurde - nii õnnestus neil eluasemekulud peaaegu nulli viia - Bethi emale maksid nad sümboolset üüri. Kogu see raha, mis muidu läinuks elamispinna eest tasumiseks, kõrvale panna.

Samal ajal jäi noortel palga kõrvalt siiski piisavalt vaba raha, et elada noorele omast elu edasi - loobuma pole nad pidanud ei pidudest ega reisidest, vaid pisut on tulnud valida, kui kalleid väljaminekuid teha.

Noored soovitavad kindlasti säästmisega mitte liiale minna ja mitte liiga suuri eesmärke seada, sest elu peab ka nautida saama. Samuti hoiatavad nad, et pärast kodunt eemal elatud ülikooliaastaid on vanematega ühe katuse alla tagasiminek kindlasti katsumus.

«Me elasime küll ainult kolmekesi, mina, Ed ja mu ema, aga ikkagi läksime vahepeal raksu. Ema pahandas meiega, et me ei korista piisavalt,» ütleb Beth. Aga tagantjärele on noored Bethi emale väga tänulikud, et ta neile sellise võimaluse andis.