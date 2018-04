Toataimedel on kodus kanda väga oluline roll

See, kas kasutada kodu sisustamisel taimi või ei, sõltub mõistagi palju kodus elavate inimeste eelistustest ja palju ka ruumi stilistikast, kuid sisekujundaja Pilery Kangur on seda meelt, et kui vähegi sobib ja võimalik on, siis tasuks need sisustusse kaasata. «Taimed annavad vajaminevaid värvilaike, nendega saab tsoneerida erinevaid ruumi osasid, tekitada pindtaimedega efektne seinaosa või terve sein ja nii edasi,» loetleb ta.

Ka ruumi meeleolu loomisel on taimedel kaalukas osa: näiteks kevadpühade ja jõulude ajal saab kasutada sobiva temaatikaga seadeid. Köögis aga jällegi võiks oma koht olla maitsetaimedel – nii on olemas ühtaegu visuaalselt kaunis kui ka praktiline lahendus. Aknaga vannituppa omakorda võiks hankida mõne niiskuslembelise taime.

Kangur ütleb, et olenevalt stilistikast, ruumi suurusest ja koloriidist saab taimeseadeid kasutades valida värvilise või monokroomse värvilahenduse ning üleüldse annavad taimed väga hea võimaluse rõhutada valitud sisekujundust.

«Minimalistlikus interjööris toob vajamineva nüansi õigesse kohta paigutatud sobiv taim või taimede kooslus. Romantilises kodus saab näiteks sobivate toataimedega lopsakust ja miks mitte ka ruumi visuaalset magusust veelgi rõhutada,» toob ta näiteid.

Väga omal kohal on taimed linnakodus, mille eksterjöör on liiga sageli elutu ja igav. Siis mõjub taimedega rikastatud kodu väga külluslikult ja värskendavalt. «Kui aga kodul on suured klaasseinad ja imelised loodusvaated, võiks rõhk jäädagi pigem akendest paistvale maastikule,» soovitab Kangur taimede kasutamisel ka aknast paistvaga arvestada.

Ta tõdeb, et taimede kasutamisel määrab väga palju konkreetne interjöör, nagu ka see, kas ja kui palju inimene taimede eest hoolitseda tahab.

FOTO: VidaPress

Pea silmas põhireegleid

Kui otsus taimede kasuks juba langetatud, siis tuleb kindlasti silmas pidada põhireegleid, et tulemus ka hea välja näeks. «Väga oluline on, et taimel oleks eksponeerimispinda. Jälgima peaks, et näiteks tapeedimuster ei satuks taimega võistlema, vaid pigem toetaks seda,» juhendab sisekujundaja.

Kangur jagab kasuliku nipi, mida tingimata järgida võiks: kui ruumi on piisavalt, võiks kasutada ühesuguste taimede gruppe, selle asemel, et laotada mööda interjööri laiali erinevaid juhuslikke taimi. «Jälgima peab üldisi kompositsioonireegleid – korrastatus on alati ilus!» sõnab ta.

Väga suursuguselt ja luksuslikult mõjub koduses keskkonnas taimede paigutamisel niinimetatud peegeldamise võtte kasutamine: see tähendab, et näiteks mõlemal pool ust on sama liiki, sama suuruse ja sama kõrguse ning samasuguse ümbrispotiga taim.

Luksusliku mulje tekitavad ka suured taimemassiivid ja korralikud ümbrispotid. Viimaste osas tuleks kindlasti eelistada naturaalseid materjale: kivi, kvaliteetne keraamika või metall ja klaas.

Kuid kõikide nende valikute langetamisel, meenutab Kangur, tuleks alati arvestada ka seda, kas konkreetsel taimel on plaanitavas kohas hea või üleüldse võimalik kasvada.

Kui ruumi stilistika seda nõuab, taimede eest hoolitsemiseks napib aega või on koduomanik allergiline inimene, on alternatiiviks tehistaimed. «Kunstlillede valik on tänapäeval väga rikkalik. Kindlasti soovitan valida kvaliteetseid kunsttaimi pakkuvate firmade seast. Need on küll kallimad, kuid ka visuaalselt oluliselt tõetruumad kui nende soodsamad kaaslased. Odav tehisliku välimusega kunstlill ei kaunista ühtegi ruumi, pigem vastupidi!» hoiatab Kangur.

Ta meenutab, et nii nagu ehtsate lilledega, on ka kunstlillede puhul väga oluline neid aeg-ajalt tolmust puhastada: sel moel on kindel, et nende visuaalne väärtus säilib.

FOTO: VidaPress

Võtmesõnaks on mõõdukus

Taimedega interjööri elavdamisel on Kanguri sõnul eksida väga lihtne: tihtipeale kuhjatakse taimed üksteise otsa, jäetakse taimega poest kaasa tulnud plastümbrised vahetamata. Sageli ei sobi ümbrispotid kokku omavahel ega ka ruumiga, kuhu nad on paigutatud. Tulemuseks on, et ükski taim ei paista välja ja kogu asi kaotab mõtte.

Vigade vältimiseks tuleks arvesse võtta ruumi suurust: mida avaramad pinnad, seda rohkem ja suuremaid taimi interjööris kasutada saab. «Madalate lagede ning väikeste eluruumide korral ei tule taimedega, eriti suuremõõtmeliste taimedega liialdamine kuidagi kasuks. Pigem muudab ruumi veelgi väiksemaks ja ahistavaks,» sõnab Kangur.

Ehk siis taimede hulk ja suurus olgu proportsioonis ruumide suurusega. Jälgida tuleb, et taimedele jääks piisavalt eksponeerimispinda ning taime taustsüsteem oleks visuaalselt sobiv.

Suur viga, mida Kanguri sõnul tehakse, on odavate kunstlilledega ruumis leiduvate ehitusvigade peitmine – nii üritatakse tihti varjata näiteks pragusid seinas, gaasitorusid köögis või muud taolist. See ei tule mitte ühelegi interjöörile kasuks ega kaunista seda.

Kui taimed on aga läbimõeldult valitud ja hoolikalt paigutatud, siis panevad need sisekujundusele väärika punkti ja muudavad kodu terviklikuks.