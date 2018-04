Sisustusmess Interjöör 2018 avab uksed

Sisustusmess Interjöör on traditsiooniline sisustussündmus Eesti Näituste messikeskuses, mille eesmärgiks on pakkuda informatsiooni uute ja olemasolevate suundade kohta mööbli-, sisekujunduse- ja disainimaailmas. Kolmepäevasel messil saab koguda inspiratsiooni kodu, suvila ja kontori sisustamiseks, kaunistamiseks või renoveerimiseks. Kohal on nimelt eesti disainerite kahurivägi, kes oma põnevat loomingut ja selle telgitagust tutvustab. Messil esindatud sisustustooted ja -ettevõtted ning sisekujundajad ei tohiks kedagi külmaks jätta.