Magamistoa kavandamisel väldi tüüpilist viga

Magamistoa keskne mööbliese on mõistagi voodi, mistõttu pole just kuigi üllatav, et ka selle asukoht tuleb kõige esimesena läbi mõelda ja paika panna. «Voodi asukoht on kõige olulisem. See peab olema turvaline. Seljatagune peab olema kindel ja tugev, samuti ei saa otse voodi vastas olla ust, kust keegi ootamatult sisse jookseks,» selgitab sisearhitekt Mari-Liis Raudjärv.

Sisustusajakirjades näeb alati efektne välja akna alla asetatud voodi, kuid ka see ei sobi paljudele – tuleb järele proovida, kuidas voodis magajad end sellise asetusega voodis tunneksid. Samuti on kahele inimesele mõeldud magamistoas siiski mõistlik jätta, kui vähegi võimalik, käimisruumi mõlemale poole voodit, see tähendab, et voodi ei tohiks olla ühe küljega vastu seina lükatud.

Selleks, et välja selgitada, kuhu voodi kõige paremini sobib ja kus kõik selles voodis magajad end kõige paremini tunnevad, tasuks võimalusel asi maastikul ehk siis tulevases magamistoas selgeks teha. Enne ehituse ja siseviimistluse valmimist pole päris voodiga katsetamine mõistagi võimalik, kuid piisab ka, kui ruumis lihtsalt selle pilguga ringi vaadata või seista kohtadesse, mis tunduvad voodile sobilikud olevat.

Kui magamistoast avanevad väga kaunid vaated, peaks sisustus olema tagasihoidlik. FOTO: VidaPress

Rõhku tasuks panna mugavusele

Kui voodi asukoht on kindel, siis tuleks kohe ka läbi mõelda, kui lai see on. «Selle järgi saab pistikupesade ja lülitite asukohti planeerida. Oleks hea, kui voodist välja tulemata saaks kõik tuled ära kustutada. Ja selle puhul tuleks arvestada, et viibides magamistoas kahekesi, peaks mõlemale inimesele jääma eraldi lülituse võimalus,» juhendab Raudjärv.

Ta meenutab, et elektrilahenduse planeerimise puhul tuleks kindlasti arvestada ka kõikvõimalike elektriseadmetega: kellad, raadiod, mobiiltelefonid. «Kõik, mis vajavad töötamiseks või laadimiseks elektrit ja mida harjumuspäraselt voodi juures hoiate, peaks saama omaette pesa. Vastasel juhul on hiljem mööda tuba pikendusjuhtmed,» hoiatab ta.

Ja see variant ei meeldi kindlasti kellelegi, sest mööda seina ääri või suisa risti üle põranda lohisev pikendusjuhe rikub ruumi tervikmuljet üllatavalt tugevalt, pealegi ei soovitata elektriohutuse huvides pikendusjuhtmeid igapäevaselt üldse kasutada.

Kindlasti tuleb läbi mõelda voodi mõlema poole valgustus, kuid kas valgustid on siinkohal seinapealsed või öökapil, on juba maitse küsimus. Sisearhitekt toob välja, et uue ja veel üsna vähe levinud trendina võivad valgustid ka kahel pool voodit otse laest rippuda nagu üldvalgustigi.