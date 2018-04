Üleskutse EV100 puhul: iga ühistu õuele oma tamm

Tamm on tugevuse ja kestvuse sümbol ja meie kultuuris märgilise tähtsusega. Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks rajatakse üle Eesti mitmeid tammeparke. Ka Eesti koduõuedes võiks sirguda need väärikad, kaunid ja tugevad puud – sest just niisama väärikas, tugev ja kaunis on üks Eesti kodu.