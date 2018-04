Lastega pered peaksid uut kodu otsides väga tähelepanelikud olema

Viimastel aastatel on Eesti kinnisvaraturg olnud väga aktiivne ja kindlasti on ka praegu paljud pered uue kodu otsingutel. Tihti alustatakse arendusprojekti otsinguid vastavalt asukohale ja soovitud toalisusele, aga tähelepanuta jäetakse mõned olulised nüansid, mis eristavad tavalist korterit perekorterist.

Selleks palusime arendajal Metro Capital, kes Baltikumi kinnisvaraauhindadel lausa kahe arendusega elukondliku kinnisvara finaali jõudis, panna kirja mõned näpunäited, millele uut kodu valides võiks samuti tähelepanu pöörata.

Milline on Teie vajadustega kattuv elukeskkond

Levinud nali on, et eestlase lemmik elukoht on kesklinnas, mere ääres, paksu metsa sees.

Hea on tõdeda, et selliseid arendusprojekte tõesti Tallinnas leidub. Kui mõelda just parkidele, terviseradadele ja promenaadidele ning samas kesklinna lähedusele, siis tuleks kindlasti vaadata Kadrioru või Kalamaja poole. Antud piirkondades on mitmeid arendusprojekte, kus tulevasel elanikul on võimalik koduuksest väljudes mõne minutiga terviseradadele või mereäärde jõuda.

Milline on arendusprojekti kontseptsioon?

Kinnisvaraarendajad panevad üldiselt paika arendusprojekti sihtrühma ja disainivad toote ümber selle.

Erinevate arendusprojektidega tutvudes soovitan jälgida, et millised korterid seal üldse pakkumisel on.

Näiteks arendusprojektis, kus on palju 1-2-toalisi kortereid, võib eeldada, et sihtrühmaks on rohkem üüriinvestorid või nooremad inimesed. Samas kui ülekaalus on 3-4-toaliste korterite hulk, siis on tegemist kindlasti perekesksema kontseptsiooniga.

Vähem olulisem ei ole ka parkimiskorraldus. Kuigi maa-alune parkimiskoht maksab rohkem kui väliparkimine, tagab see piirkonnas jalakäiate turvalisuse ja võimaldab maapealse ruumi projekteerida peresõbralikult. Üldiselt tähendab see autoteedest eemal paiknevat mänguväljakut ja hubaseid vabaaja veetmise kohti.

Kui rääkida arendusprojektist üldiselt, siis tuleks tähelepanu pöörata korteri helikindlusele. Hea helikindlusega hoone tagab nii laste kui täiskasvanute hea une ja meelerahu.

FOTO: KV.EE

Millele pöörata korteris tähelepanu?

Tutvu lisaks tubade arvule ka tubade pindalaga. Tihti võib toalisuselt sobiv korter olla väga hea lõpphinnaga, aga kui magamistuppa ei taha lai voodi ära mahtuda, siis ei pruugi see teie ootustele vastata. Hea ülevaate tubade suurusest annab näidiskorterite külastamine. Seal on võimalik näha, kui palju mahub mööblit sellise pindalaga tuppa ja kui palju jääb veel ruumi liikumiseks.

Tähelepanu tuleks pöörata garderoobide ja kappide jaoks planeeritud ruumile korteris. Iga lapsevanem teab, et lapsega käib kaasas väga palju asju. Selleks soovitangi korteriplaanilt vaadata, kuidas on sisearhitekt enda nägemuses antud korteri mööbliga sisustanud. Kui korteris puudub mahuka garderoobi ehitamise võimalus ja magamistubadesse pole kappide jaoks piisavalt ruum arvestatud, siis tasuks turul edasi vaadata.

Muidugi saab uusarendustes korteri juurde osta panipaiga, aga kogemusele tuginedes saan öelda, et panipaik ei asenda ikkagi korteris olevaid kappe. Panipaik on esmajoones mõeldud autorehvide, talvevarustuse ja jalgrataste hoidmiseks. Lisaks tuleb arvesse võtta, et panipaiga maksumus lisatakse korteri hinnale.

Veel üks väga oluline uue kodu valiku asbekt on vannitubade ja WC-de arv korteris. Neljaliikmelise perekonna puhul oleks soovitatav otsida korterit, kus on kaks WC/vannituba. Muidu võib juhtuda, et hommikul tuleb tööle ja kooli sättmiseks järjekorranumber võtta. Õnneks võib tõdeda, et aasta-aastalt arvestavad kinnisvaraarendajad aina rohkem selliste asjadega ja pakutavate korterite kasutajamugavus läheb aina paremaks.