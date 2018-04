Väga levinud põhjus, miks müügisoleva kinnisvara vastu huvi ei tunta

Professionaalne foto annab parema ülevaate, millega on täpselt tegemist ja hea fotograaf oskab jäädvustada ruumi selliselt, mis annab vaatajale ülevaatliku info planeeringust.

Peale selle näitab kinnisvaraportaalides avaldatud kuulutuste statistika, et kvaliteetsetele fotodele ja läbi nende ka müügis olevatele objektidele pööratakse kordades rohkem tähelepanu kui udustele, korratutele ja vale nurga all pildistatud ülesvõtetele.

Moodne digitehnoloogia on viimastel aastatel kiiresti avardanud kinnisvaraobjekti tutvustamise võimalusi. Virtuaaltuurid, droonifotod ning -videod on suurepäraseks võimaluseks näidata kliendile objekti omapära juba enne selle külastust.

Kõik need võimalused kokku annavad piisavalt infot müüdavast kinnisvarast ja tekitavad kliendis huvi objekte oma silmaga näha. Leppides aga ebakvaliteetsete fotodega, peate enamasti leppima ka võimalusega, et teie poolt müüki pandud objekti vastu tuntakse vähe huvi, müük võtab kauem aega ning huvi äratamiseks on vaja hinda langetada.