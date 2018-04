Fotod: vaata, millises villas elab vene miljonär

Pärast pikka ehitusprotsessi on villa lõpuks täielikult valmis. Maja igas mõttes kõige silmapaistvam osa on kõrgel katusekorrusel asuv magamistuba, mis kõrgub üle puulatvade. Võib vaid ettekujutada, millised vaated sealt avanevad.

Doronin ise on ühes videointervjuus kirjeldanud koostööd Hadidiga. «Ütlesin talle, et tahan hommikul ärgata ja taevast näha. Tahan, et poleks ühtegi naabrit, ainult puud. Ta küsis, et kas sa saad aru, et selle soovi täitmiseks pead sa olema ülalpool puid? Ja joonistas visandi salvrätile. Mulle meeldis, mida ma nägin, ja nii sai see maja alguse,» rääkis Doronin.