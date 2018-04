Üllas eesmärk: võileivahinnaga kodu müüvad medõed soovivad dementsuse ravisse panustada

Müüki paisatakse täpselt 500 000 loteriipiletit, mille eest õed loodavad ühtekokku 2,8 miljonit eurot saada. Maailmaparandajatest naised on mõtteliselt teenitud müügisumma juba kolmeks jaganud. Ühe osa on naised tinglikult planeerinud maja ja loteriikulude katteks. 1,1 miljonit teenitud rahast on õed aga lubanud Northamptoni ülikooli tarbeks eraldada, et toetada sealseid dementsust uurivaid teadlasi. Ülejäänud osa, ehk siis ligikaudu 927 000 eurot, läheb aga mittetulundusühingule, mille südameasjaks on dementsust põdevate inimeste abistamine.