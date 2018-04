Kinnisvaraturg ärkab talveunest

Nagu kogu elu tärkab ja lööb kihama just esimese kevadise päikese ja soojaga, nii aktiviseerub ka kinnisvaraturg. Kerge tsüklilisus aasta jooksul on kinnisvaraturul kahtlemata olemas, ent Uus Maa Kinnisvarabüroo maakleri Marek Kirjaneni sõnul on see veidi hägustunud ega ole enam nii teravalt tuntav kui ehk möödunud kümnendil. Aktiivus kinnisvaraturul on ennekõike seotud üldise majanduse ja sissetulekute kasvuga – kui majandus õitseb ja sissetulekud liiguvad tõusvas joones, on ka turg aktiivsem. Kui emmas-kummas tekib tagasilööke, peegeldub see kohe ka kinnisvaraturu rahunemises.