Iga hobiaednik saab ohustatud mesilaste abistamiseks vähesega palju ära teha

Hobiaednik, kellele läheb korda mesilaste heaolu, peaks teadma üht-teist taimede õitsemiskonveierist, märgib Sildnik: «Mesilastele on esmatähtis paljude erinevate korjetaimede õitsemine varakevadest sügiseni – see tagab neile katkematu korjevõimaluse. Väikese pindalaga üksik eraaed pole korjebaasina ehk kuigi oluline, aga kui tegemist on näiteks aedlinnakuga, võib seal kujuneda liigirohke järjestikku õitsevate korjetaimede konveier, millest on mesilastele palju abi.»