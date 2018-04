Galerii: valgusküllane palkmaja Hüürus on kui tõeline kunstiteos

2007. aastal kerkinud maja püüab pilke ning pälvib kiidusõnu. Haruldasest paksust palgist eramu, üldpinnaga 161,1 ruutmeetrit, on valgusküllane ning hubane. Suursuguse elamu kirsiks tordil on aga selle rookatus, mille on paigaldanud oma ala eksperdid Saaremaalt.