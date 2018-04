Kolm peidetud ohtu, mis igas kodus varitsevad

Ka paljud eestlased on veendunud, et nende koduõhk on eriti kütteperioodil liiga kuiv, ja kasutavad hooga õhuniisutajaid. Kui seda aga piisavalt eeskujulikult ei hoolda, saab õhuniisutajatest bakterite ja lõpuks eluohtliku hallituse kasvulava. Õhuniisutajat võiks kasutada igapäevaselt vaid mõned tunnid ja seda tuleks regulaarselt hallitusvastase ainega puhastada. Või siis õhuniisutajat üldse mitte kasutada.

Paljudes kodudes põhjustavad eluohtlikke õnnetusi asjad: neid on lihtsalt liiga palju. Seepärast tuleks kogu oma kodu kriitilise pilguga üle vaadata ja jätta alles vaid esemed, mis on tõesti funktsionaalsed ja vajalikud. Eraldi tuleks tähelepanu pöörata vaipadele: need peavad olema põrandale paigutatud nii, et vaibaserva taha koperdamise ja kukkumise oht oleks viidud miinimumi.