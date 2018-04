Fotod: eksootiline taim on naise koduaias liikumise võimatuks muutnud

Ausraallana Leanne Gloury on paari aasta jooksul juba teist korda hädas eksootilise heinalisega, mis on enda alla matnud terve ta koduaia. Tõrjuda on taime sisuliselt võimatu, selle vastu ei aita miski, vahendab news.com.au.

Taimel, mis naise aias vohab, on üsna täpne nimi: hairy panic ehk karvane paanika. Võitlus selle vastu on lootusetu, sest see levib ja kasvab väga kiiresti ning kuna taimepuhmad on kerged, liiguvad need kuivades tuuleiilidega väga kärmelt edasi, külvates kõikjale seemneid.

Gloury taime ise oma aeda toonud ei ole, tema kodukanti on see rünnanud ka varem, just samamoodi tuulega kohale kandunud seemnete abil. Kuid see, mis tema aias praegu sünnib, on heaks näiteks, mis võib juhtuda siis, kui mõne väga eksootilise ja keregsti leviva taime ise oma aeda istutad.

Gloury ütleb, et kui esiotsa laiutas taim vaid tema koduaias, siis nüüd on ka naabrid selle ohvriks langenud ja vahepeal kasvas terve nende kodutänav seda nii täis, et autodel oli võimatu liikuda. «Nad kadusid selle sisse lihtsalt ära,» ütleb naine.

Praegu on seis Gloury aias nii hull, et nad peavad tütrega käsikaudu kobades prügikasti otsima ning aias väljasaamiseks tuleb end jõuga läbi vohava taimestiku suruda. «See pole taim, mille lükkad lihtsalt kõrvale ja astud mööda,» ütleb Gloury. Taimel on kombeks tihedalt liibuda ja nii haagib see end ka inimesele justkui külge.

Kuidas olukord lahendatakse, pole hetkel teada.