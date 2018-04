Foto: selle maja naaberkinnistult avanev vaatepilt on sotsiaalmeedia kihama pannud

Iirimaal Corki linnas asuv maja ei ole midagi uut siin päikese all. Siit-sealt veidi nokitsemist vajava eluruumi müügihind on mõistlik ning taskukohane. Lisapunkte teenib ka maja asukoht - kõik eluks vajalik on siin käe ja jala ulatuses olemas. Küll aga on kinnistu tagaaiast avanev vaatepilt midagi, mis on ehk paljud potentsiaalsed huvilised aja jooksul tagajalgadele ehmatanud.