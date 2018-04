Ekspert: rätikute kareduse taga on üks iseenesestmõistetavana tundunud vahend

Pehmed ja kohevad saunarätikud on justkui luksus omaette. Paraku kaovad paljude rätikute udupehmed omadused kohe peale esimest pesu.

Pehmendis olevad kemikaalid kahjustavad nimelt saunarätikute kiudusid, muutes need ajapikku jäigaks ja karedaks.

Lisaks manitseb Cohen inimesi tähelepanelikkusele - pesu pesemine n-ö autopiloodil on väär ning see väljendub ka pesu elueas ja kvaliteedis. «Peske saunarätikuid teistest esemetest eraldi ja võtke need pesukuivatist välja enne kuivatustsükli lõppu - niiviisi säästate rätikut ja väldite selle ülekuivatamist,» märkis Cohen.