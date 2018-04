Remondiblogi: kui hoolega tehtud töö maani maha lammutada tuleb

Pistikud ja valgustid on aga asja lihtsam pool. Keerulisem lugu on sellega, et seni on meie korterisse jooksnud ainult ühefaasiline elekter. Majasse tuleb õnneks sisse kolm faasi, aga meie korteris pole loomulikult keegi seni kolmefaasilisele voolule üleminekut ette võtnud. Seega tuleb lähikuudel koostöös meie elektrikuga ette võtta maja elektrikilbist korterini uute kaablite vedamine, korteriühistult nõusoleku saamine ja Elektrilevilt arvesti vahetuse tellimine.

Seejärel jääb vaid loota, et kolm faasi meie kodu tarbimise ära toidab, kuigi karta on, et peame ette võtma ka amprite juurdeostmise, mis saab taaskord olema päris suur kulutus. Praegu näiteks on mul võimalik tööle panna korraga vaid boiler ja soojuspump ning lisades sellele koormusele näiteks pesumasina, lööb kaitse korterist voolu välja. Suuri elektritarbijaid saab meie kodus olema päris palju: boiler, pesumasin, praeahi, soojuspump, ventilatsiooniseade, keris, lisaks juurde muud seadmed alates mikrolaineahjust kuni televiisorini välja.

Minu suureks rõõmuks on meie majal ühendus tsentraalse gaasivõrguga ning viimaks ometi saan oma süüa teha gaasipliidiga. Olen erinevates (üüri)kodudes kasutanud kõiksuguseid elektril töötavaid pliite kuni induktsioonini välja, aga pole neist ühegagi nii rahul olnud kui gaasipliidiga. Seetõttu tuleb tulevikus meie kööki uus gaasipliit koos elektrilise praeahjuga. Olen uurinud ka gaasiahjude kohta, sest ma ise pole seda kunagi kasutanud, kuid tuttavate halvad kogemused on veennud mind siiski elektrilise ahju kasuks.

Neil aegadel, kui unistasime veel liginullenergiamaja ehitamisest, töötasin läbi mitmeid materjale, mis kõik rõhutasid üht: meeldiva sisekliima lahutamatu osa ning paljude probleemide efektiivne ennetaja on korralik ventilatsioon. Varasemalt toimis meie korteris õhuvahetus vaid loomuliku ventilatsiooni kaudu: läbi mitte täiesti õhutihedate konstruktsioonide ja avatäidete. Nii köögis kui ka vannitoas oli mingisugune ava, mis oleks pidanud õhku korterist välja viima, kuid reaalsuses ei liikunud seal miskit.

Kuna meie kodu saab uue kihi soojustust ning muutub loodetavasti tunduvalt aurutihedamaks kui varasemalt, siis oli selge, et korterisse peab tulema täiendav ventilatsioon. Kaalusime nn fresh-klappide ja sundventilatsiooni vahel, kuid lõpuks otsustasime siiski soojustagastusega sundventilatsiooni kasuks.

Eluruumidesse tulevad sissepuhkeavad ning kööki ja vannituppa väljatõmbeavad. Sauna tuleb nii sissepuhe kui ka väljatõmme. Ventileeritav õhk läbib ventilatsiooniseadme, mis võimaldab sissepuhutavat õhku soojendada ning väljatõmmatud soojuse tagasi korterisse juhtida, mitte otse õue paisata. Soojustagastusega sundventilatsioon on kindlasti kõige kulukam, aga ka kõige ökonoomsem lahendus.