Galerii: tark maja Viimsis pakub silmailu ja kodusoojust

Merest vaid kiviviske kaugusel asuv eramu on kerkinud kvaliteetsemast kvaliteetsemate materjalide toel. Ökonoomne maja, üldpinnaga 264,9 ruutmeetrit, on projekteeritud Fibo plokkidest, viimistluses on aga kasutatud krohvkatet ning laudist, osaliselt ka looduskivi.