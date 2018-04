Fotod: räpase kodu müüki pannud omanik sattus perefoorumi naerualuseks

Londoni maineks linnaosas müüki pandud maja eest küsitakse 1,3 miljonit eurot, mis iseenesest polegi nii väga imekspandav: Suurbritannia kinnisvarahinnad on väga kõrged ja tegemist on väga maineka linnaosaga.

Küll aga läheb asi absurdseks siis, kui vaadata pilte maja interjöörist: see on kohutavalt räpane. Kuulutus on naerualuseks sattunud ülemaailmselt menukas perefoorumis Mumsnet, kus koduomanik kõvasti võtta saab.

FOTO: zoopla.co.uk

Maja on otsast otsani täis igasugu riideid ja riidekaltsu, must pesu vedeleb ka vannis ja tualettruumi osa vajaks hädasti põhjalikku küürimist. Mõnes toas on segadus tekikeste alla peidetud. Laga jagub ka maja kitsukesse tagahoovi, mis näeb väga trööstitu välja.

Kuulutuse Mumsneti postitanud naine ütleb, et ta saab aru, et kinnisvara hinnad ongi kõrged ja tegu on hea piirkonnaga, aga kusagil peaks ahnusel siiski piir olema. «Enne fotode tegemist oleks võinud natukenegi koristada,» leiab ta.

FOTO: zoopla.co.uk

FOTO: zoopla.co.uk

Teised usuvad, et tõenäoliselt on tegu üürnike käsutuses oleva majaga ja üürnikud nimelt ei koristanud ja jätsid majast nii halva mulje kui võimalik, sest nad ei soovi välja kolida ja ei taha, et kuulutus huvilisi ligi tõmbaks.

FOTO: zoopla.co.uk