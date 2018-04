Fotod: kolm soodsat mereäärset suvekodu

Need kolm suvekodu ei ole mõistagi müügis päris kommiraha eest, sest mereäärsed kinnisvaraobjektid kommiraha eest müüki ei lähegi, kuid asukohta arvestades väga soodsad sellegi poolest: kõige kallim neist maksab 35 000 eurot. Merest on kõik kolm vähem kui kilomeetri kaugusel.

Matsalu lahest 500 meetri kaugusel asub 10 000 ruutmeetri suurune krunt, millel 24 ruutmeetri suurune aiamajake, täpselt sobiv magamiseks. Maja ees on mõnus terrass. Krundil on plats elumaja ehitamiseks.

Paldiski suvilarajoonis 500 meetri kaugusel merest on müüa eelmisel aastal valminud 40-ruutmeetrine suvemaja. Majas on kaks magamistuba, krundil on olemas saun.