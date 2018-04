Galerii: gängsterile kuulunud majast on saanud luksuslik puhkekodu

Walesist pärit gängsteri häärber nimega Richmond Hall on uute omanike käe all muutunud imekauniks puhkekoduks, kus 2883 euro eest nädalas närve puhata saab.

Looduskaunis kohas paiknev kinnistu ei paku ainult hingematvaid vaateid aga ka rohkelt vaba aja veetmise võimalusi, vahendab walesonline.co.uk. Sportliku eluviisi harrastajatel on siin võimalus jõusaalis või tenniseväljakul aega parajaks teha, piljardifännid saavad aga mõõtu võtta uhkes piljarditoas, kus on janu kustutamiseks ka eraldi baar sisse seatud.

Huvi kriminaalselt kirju minevikuga puhkekodu vastu on selle omanike, Julie Jonesi ja ta abikaasa, sõnul osutunud oodatust populaarsemaks. Suve lõpuni broneeritud puhkekodu on toonud piirkonda rohkelt välisturiste, mis omakorda on elavdanud selle majanduselu ning soodustanud kohalikku ettevõtlust.