Korteriomanik ei saa omaalgatuslikult maja prügiveo teenusest loobuda

Korteriühistu liikmed täidavad nimelt enda kohustusi korteriühistu põhikirja ja seaduse alusel. Seadus aga ei vabasta korteriomanikku maksekohustusest olukorras, kus ta on näiteks leppinud naaberühistuga kokku, et viib prügi hoopis nende konteinerisse.

«Korteriomanik ei saa enda tegevusega luua olukorda, kus ta peab majandamiskulude eest vähem tasuma. Vastasel korral võiks välja jõuda selleni, et mõni korteriomanik maksaks vähem prügiveo eest, sest tema väga palju prügi ei tekita või selleni, et mõni korteriomanik tasuks vähem näiteks trepikodade koristuse eest põhjusel, et ta mõne kuu jooksul korterit ei kasutanud. Kuivõrd kortermajas on paljude teenuste ja kulutuste osas tegelikku tarbimist ja kulutuste tegelikku põhjustajat raske leida, siis ongi seadusandja loonud lahenduse, mille kohaselt tuleb sellised kulutused jagada kõikide korteriomanike vahel korteriomandi mõttelise osa suurusest lähtuvalt.»