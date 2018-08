Fotod: vaata, milline on Tallinna vanalinna kõige taskukohasem korter

Tallinna vanalinnas müügisoleva korteri peamiseks märksõnaks on asukoht, asukoht ja veelkord asukoht. Miljööväärtuslikus piirkonnas paiknev eluruum viib meeleolukale jalutuskäigule läbi ajaloo.

Ühetoalise korteri koosseisus on köök, elutuba, esik ning vannituba ühes tualetiga. Kinnisvarainvestoritel avaneb siinkohal hea võimalus soetada lausa kaks eraldi sissepääsuga korterit. Kahe korteriomandi üldpinnaks on ühtekokku 94,3 ruutmeetrit.

Miljööväärtusliku asukohaga korteris on kõik käe-jala ulatuses olemas. Transport, koolid, kauplused ja meelelahutusvõimalused on siit vaid kiviviske kaugusel. 34,8 ruutmeetrise korteri kommunaalkulud on sealjuures nii suvel kui talvel igati mõistlikud.