Helsingi vaikselt tiksuv kinnisvarakriis toob raha Tallinna kinnisvaraturule

Center Kinnisvara juhataja Christian Ayrer on juba paar head aastat manitsenud intriigiotsijaid, kes sooviks Skandinaavia kinnisvaraturul toimuvat üks-ühele Eesti peale kuvada. Mehe sõnul ei tähenda Stockholmi kinnisvaramull ja pingelises seisus Helsingi turg tingimata seda, et ka Tallinna kinnisvaraturg peagi kriisi langeks. See aga ei tähenda, et lähinaabrite juures toimuv meid mõjutada ei võiks.

Keskmise kahetoalise Helsingi kesklinnas asuva korteri väärtuseks on mehe sõnul umbes 350 000 eurot. Sama korteri üürihind on umbes 900 eurot kuus ja kommunaalid keskmiselt 4,12 eurot ruutmeetri kohta, mille tasumise kohustus lasub üürileandjal. See tähendab, et Helsingi südalinnas on üüritootlus 2,4%. Sarnane korter Tallinna südalinnas enam-vähem võrreldavas asukohas, näiteks Gonsiori tänaval, maksab seevastu 105 000 eurot ning üürides 550 eurot kuus. Lisaks on kommunaalid üürniku maksta. Säärase korteri üüritootlus on pea kolm korda kõrgem ehk 6,3%.