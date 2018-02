Tallinna uusarendustesse kodu ostjad parkimiskoha soetamisest ei pääse

Kesklinnalähedaste uusarenduste suureks plussiks on peetud võimalust elada autovaba elu, kuid nüüd on säärasest elustiilist huvitatud kohustatud oma kesklinnakodule siiski parkimiskoha juurde ostma, kasutavad nad seda või ei, tihti müüakse samal moel kaasa ka panipaik, vahendab ERRi majandusportaal.

Üheks selliseks arenduseks on Vana-Kalamaja kodu, kus panipaik on küll korteri hinna sees, kuid parkimiskoht tuleb kopsaka lisatasu eest kohustuslikus korras juurde osta. Maakler Alger Grünstam tunnistab, et paljud huvilised on just selle korteriga kaasneva kuluka sundostu tõttu korteri ostmata jätnud, aga parkimiskohast loobumise võimalust sellegipoolest ei ole.