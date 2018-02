Fotod: halbade lahendustega kodu saab uue võimaluse

New Yorgis asuv sõjaeelne suurte akendega loft-tüüpi korter on tulvil naturaalset valgust. Kohati kuni viie meetri kõrgusel asuvad laed muudavad kodu aga üsna nõudlikuks, sest ükskõik, kuidas sa seda sisustad, meeles tuleb pidada, et mööbel avaras ruumis visuaalselt kaotsi ei läheks. Sweeteni blogi näitab, kuidas seda teha.