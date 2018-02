Maaomanik ähvardab naabreid, kes pole tema arendusplaanidega nõus

Suurbritannias Broughton Ashley külakeses on tõusnud pahameeletorm, sest maaomanik Wayne Rushton tahab oma maa müüa kinnisvaraarendajale, kes plaanib sinna uusarendused ehitada. Naabrid pole mehe plaaniga aga nõus ning kuna neil tõesti on sõnaõigus, on Rushton naabrite peale raevunud ning ähvardab neid, vahendab Daily Mail.

Hiljuti saatis mees naabritele kirja, milles lubab muu hulgas maatüki piirkonnas väga kehva kuulsusega mustlastele välja rentida, kui naabrid ei ole tema ehitus- ja arendusplaanidega nõus. Nüüd Rushton küll kahetseb kirja ja väidab, et saatis selle teele purjuspäi.

Kõnealune maatükk, mille maaomanik külaelanikega manipuleerimiseks piirkonnas väga ebapopulaarsele mustlasseltskonnale välja üürida lubas. FOTO: SWNS.com/SWNS.com

Samas kirjas aga pakub Rushton kõigile külaelanikele ligi 300 eurot, kui nad 12 uue maja ehitamisega nõusse jäävad. Võimalik, et kahetsuse saadetud kirja pärast on tekitanud just see punkt.

22. jaanuaril välja saadetud kirjale järgnes juba 30. jaanuaril järgmine, mis kõik esimeses kirjas öeldud sõnad tagasi võttis – samuti esialgu antud lubaduse 300-eurosele kompensatsioonile.

Naabrid on kogu trianglist rabatud. Kohalik omavalitsus küsis neilt nõusolekut ja nad polnud mõttest just vaimustunud, kuid sellest, kui raevunud Rushton nende peale on, polnud külaelanikel enda sõnul aimugi. «22. jaanuaril saadetud väga ülbe ja ähvardava tooniga kiri oli esimene kord, kus ta meiega otse suhtles,» ütleb üks külaelanik.