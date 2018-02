Mis oleks, kui koliks... Räpinasse?

Miks Räpina?

Kuigi Räpina asub kaugel piiri ääres, kust elu tasapisi Põhja-Eestisse liigub, ei ilmuta see linn mingeid väljasuremise märke.

Kuna tegemist on linnaga, on siin olemas kõik, mida vähegi eluks vaja, Räpinast saab korraliku hariduse, samuti asub siin tunnustatud Räpina Aianduskool, mis on ainus omataoline Eestis.

Räpina elanikud panevad palju rõhku kultuurile, nagu Põlvamaa kandi inimesed üleüldse. Ajalugu ja esinavanemate pärandit hoitakse au sees, seega sobib Räpina hästi inimesele, kel sama sorti väärtused.

Paljud kiidavad, et Räpina on väga kaunis linnake, kus elavad vaat et eranditult toredad ja sõbralikud inimesed.

Suure ja olulise plussina on Räpinas olemas ka oma haigla.

Räpina vaade. FOTO: MARGUS ANSU/PM/SCANPIX BALTICS

Mis räägib selle kahjuks?

Põlva on siiski väikelinn, elanikke on siin 2017. aasta alguse seisuga pisut üle 2000. See tähendab, et suuri kaubanduskeskusi, kus olemas kõik vajalik, siin ei ole. Kaubareisidel tuleb käia suuremates linnades, näiteks Tartus.

Ka vaba aja veetmise võimalusi on mõistagi vähem kui suuremates linnades, kuid see ei tohiks tulla üllatusena.

Kohalikud nooremad inimesed toovad puudusena välja, et Räpinas puudub sünnitusabi, nii et lapse ilmaletoomiseks tuleb minna mujale.

Kui kallis?

Kortereid Räpinas hetkel liiga palju saada ei ole: täpsemalt on neid kokku seitse. Tegemist on kahe- kuni neljatoaliste korteritega, mille hinnad jäävad 14 000 ja 30 000 euro vahele.

Maju on Räpina kinnisvaraturul saada täpselt poole rohkem ehk 14. Kõige odavama maja saab kätte 9500 euroga, kõige kallima eest tuleb välja käia 82 000 eurot.

Üürikortereid ja -maju kinnisvaraportaali KV.EE andmetel Räpinas praegu saada ei ole.

Vaade Räpina eramajade piirkonnale. FOTO: KV.EE

Koolid?

Räpinas tegutsevad haridusasutustest lasteaed Vikerkaar ja Räpina Ühisgümnaasium.

Huviharidust saab omandada Räpina muusika- või spordikoolis.

Samuti tegutseb Räpinas Räpina Aianduskool.

Aga töö?

Tööga on Räpinas nii nagu paljudes teistes väikelinnades: midagi leidub alati, aga kui oled väga spetsiifilise ametikoha otsingul, pead ilmselt pisut laiema pilguga ringi vaatama ja kaaluma kodust kaugemale tööle käimist.

Nagu aga juba korduvalt öelnud oleme, on alati võimalus ümberõppeks, kodukontoriks või oma ettevõtte rajamiseks, mida väiksemad linnad ja vallakeskused enamasti rõõmuga tervitavad.

Suuremateks tööandjateks on pehmemööbli tootja Bellus Furnitur OÜ ja puitmööbli valmistamisega tegelev AS Sevrix.

Räpina Paberivabrik. FOTO: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

Mida vabal ajal teha?

Erinevaid üritusi, ettevõtmisi ja tegevusi leiab Räpina Valla Kultuurikeskusest. Seal toimub erinevaid töötubasid, tulemas on näiteks vastlatoitusid tutvustav töötuba.

Talviti saavad nii suured kui väikesed lustida Räpina tuubirajal. Aastaringselt saab vabas õhus spordiga tegeleda. Tegutseb ka spordiklubi.

Räpinal on ka oma rand, kus suvel võimalik harrastada erinevaid veespordialasid.

Noortel on võimalik aega veeta Räpina Avatud Noortekeskuses ja osaleda erinevates huvitegevustes, mida pakuvad spordi- ja muusikakool.

Vabaõhuetendus Räpinas. FOTO: LAURI KULPSOO/PM/EMF

Kuhu sööma minna?

Kiirtoiduhuvilistele on kindlasti meelepärane Chillin Kiirtoidu Räpina esindus.

Peenema toiduelamuse otsingutel tasub sammud seada Kiudoski Restoraani, mida kohalikud üldiselt kiidavad ja mis Facebookis antud tagasiside põhjal samuti proovimist väärt tundub olevat.

Äramärkimist väärivad veel Provintsi kohvik, Räpina Sadamakohvik ja Puuriida pubi.

Kiudoski Restoraan. FOTO: facebook.com

Midagi veel?

Räpina Paberivabriku juures asub Paberivabriku saar.

Räpina paberivabrik on Eesti vanim järjepidevalt töötav ettevõte.

Räpina suurimaks turismimagnetiks on hilisklassitsistlik mõisahäärber, Sillapää loss.

Räpinast on sirgunud arvukalt kultuuri- ja haridustegelasi, kaasaegsemate hulgast näiteks muusik ja kirjanik Aapo Ilves.