Jennifer Anistoni kodus ei saa kunagi lastetuba olema, küll aga on aukohal näitlejatari käpiknukud

Legendaarse komöödiasarja «Sõbrad» üks osatäitjaid Jennifer Aniston tunnistab, et kui ta ei teeniks leiba näitlejana, oleks ta ilmselt tegev sisekujundaja ametis, vahendab apartmenttherapy.com.

Abikaasa Justin Theroux'ga ühist kodu jagaval Anistonil on aga üks võrdlemisi üllatuslik nõrkus - naine on vaimustuses legendaarse nukumeistri Jim Hensoni loodud käpiknukkudest, mis juba 1955. aastal esimest korda Ameerika teleekraanidele jõudsid.

«Need on nii vahvad ja toredad, et ma võtan neid endaga isegi puhkusele kaasa. Me korraldame sõbrannadega fotosessioone ning naudime niisama tembutamist,» sõnas Aniston, kes muuseas lasi ka abielutordi käpiknukkudega kaunistada.