Mahasadanud kohev lumi muutub peagi majaomanike nuhtluseks

Esialgu on lumi kohev, kuid kui peaks tulema pisut sooja ja sula, vajub kogu see paks kiht kokku ning muutub raskeks. See omakorda paneb ohtu majade katuseks, puud ja põõsad, meenutab portaal This Old House.

Esimesena tuleks majaomanikul mõistagi muret tunda kõigi ehitiste katuste pärast: kui majal on katus liiga lauge ja lumi sealt ise maha ei vaju, tuleb seda puhastada, et katusekontstruktsioonidele liiga suur koormus ei koguneks. Samuti tuleb üle vaadata kõrvalhooned, aiamajad, kasvuhooned ja muu taoline. Eriti ettevaatlik tuleks olla kasvuhoonega, mille kattematerjal on reeglina üsna õrn.