Üks punkt sinu vannitoas aitab kallimat tugevamalt enda külge siduda

Tundub ehk pisut kummaline, aga kohtinguportaalis Match läbiviidud küsitlusest selgub, et tervelt 91 protsenti vastanuist peab väga seksikaks seda, kui nad uuele partnerile esmakordselt külla minnes leiavad eest suurepäraselt puhastatud vannitoa, eriti mõjuv on aga puhas valamu.

Mis puudutab aga eemalepeletajaid, siis 86 protsenti kaotab igasuguse tuju, kui kraanikauss on musti nõusid täis. 84 protsendile mõjub sama halvasti nähtaval kohal vedelev must pesu. 82 protsenti meestest ja 69 protsenti naistest aga ütles, et neile mõjub väga kirgejahutavalt, kui partneri kodus selgub, et too elab koos korterikaaslasega.